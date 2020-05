Huawei, Trump blocca sviluppo conduttori da parte del Gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre si allenta il lockdownModificando le regole sulle esportazioni di prodotti hi-tech,. Una decisione che – come ha affermato ilin un comunicato – è diretta asu componenti che rappresentano "il prodotto diretto di particolari software e tecnologie Usa".A partire dal 2019 il– spiega il Dipartimento – ha aggiuntoestere collegate all'"Tuttavia, Huawei – si legge nella nota – ha continuato a utilizzare il software e la tecnologia degli Stati Uniti per progettare semiconduttori, minando gli obiettivi di sicurezza nazionale e politica estera commissionando la loro produzione in fabbriche estere utilizzando apparecchiature statunitensi"."Nonostante le azioni intraprese dal Dipartimento l'anno scorso, Huawei e le sue affiliate estere hanno intensificato gli sforzi per minare queste restrizioni sulla sicurezza nazionale – afferma il–. Non è così che si comporta una azienda globale responsabile. Dobbiamo modificare le nostre regole sfruttate da Huawei e HiSilicon e impedire alle tecnologie statunitensi di essere utilizzate per attività contrarie alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ai suoi interessi di politica estera". Al fine diil Dipartimento ha comunicato che "Se le autorità americane stanno facendo tutto il possibile per limitare la presenza negli Stati Uniti del gigante cinese delle telecomunicazioni, accusato di collaborare con le autorità cinesi e quindi di presentare un forte rischio di spionaggio –In rappresaglia alla decisione degli Stati Uniti di bloccare la vendita di semi-conduttori Usa al gruppo delle telecomunicazioni di Shenzhen, Huawei, la Cina – secondo quanto scrive il tabloid di Pechino Global Times, pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese, che cita una fonte vicina al governo – sarebbeTra leci sono ile anche la