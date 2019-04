Huawei, Mate X in vendita da giugno

(Teleborsa) - Huawei lancerà il nuovo smartphone pieghevole, chiamato Mate X, dal prossimo giugno, almeno in Cina. Secondo alcuni media cinesi, tra cui Phoenix Technology, che riportano indiscrezioni interne all'azienda, a primi di aprile sul sito e-commerce dell'azienda sarebbe apparsa una pubblicità - subito cancellata - sul lancio del cellulare a giugno.



Le indiscrezioni arrivano a poca distanza dall'annuncio di Samsung che ha invece rimandato l'uscita del sul cellulare pieghevole, il Galaxy Fold, a seguito di alcuni problemi allo schermo emersi in alcuni modelli di prova consegnati ai giornalisti.



Al momento non si hanno conferme da parte di Huawei sull'uscita del Mate X che, secondo quanto dichiarato al momento della presentazione lo scorso febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, sarebbe dovuto uscire nella seconda metà del 2019, con lancio in Italia a ottobre. © RIPRODUZIONE RISERVATA