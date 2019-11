Huawei, investirà un miliardo di dollari per la comunità degli sviluppatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Huawei continua a investire. Destinerà un miliardo di dollari alla comunità degli sviluppatori in tutto il mondo. Il colosso cinese conferma il proprio programma di sviluppo al Web Summit 2019 in corso a Lisbona.«Vogliamo creare un ecosistema favorevole all'innovazione, al quale possano unirsi i singoli sviluppatori. La nuova iniziativa guiderà l'innovazione non solo nell'ecosistema Huawei, ma permetterà agli sviluppatori di fare significativi passi avanti e scrivere le prossime tappe dell'innovazione», spiega Jervis Su, Vice President Mobile Services, Huawei Consumer Business Group.Gli sviluppatori e l'economia che ruota intorno alle app è cresciuta negli ultimi anni a livello esponenziale. E secondo la società di analisi App Annie, entro il 2021, potrebbe diventare la terza a livello mondiale con una crescita del 385% rispetto al 2016 e un valore di 6.350 miliardi di dollari.A Lisbona, Huawei ha dato aggiornamenti anche su AppGallery, lo store digitale dell'azienda, preinstallato su tutti idispositivi Huawei: ha raggiunto 390 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale e 180 miliardi di downloadall'anno.Nel corso di un altro evento a Shenzhen sulla sovranità digitale Huawei, invece, fa sapere che prevede di vendere 240-250 milioni di smartphone nel 2019 in crescita quindi tra il 16 e il 21% rispetto ai 206 milioni dello scorso anno. Lo ha annunciato l'amministratore delegato e fondatore del gruppo Ren Zhengfei. Per il 2020, invece, il colosso cinese prevede che le vendite all'estero saranno in diminuzione. Si farà sentire, a differenza di quanto avvenuto quest'anno, il bando imposto dagli Stati Uniti sull'acquisto di componenti e software Usa senza le necessarie licenze, che impedisce agli smartphone di Huawei di usare il sistema operativo Android di Google.