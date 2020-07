Huawei: decisione Regno Unito deludente, vogliamo collaborare con l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Deludente". Cosìha definito l'inversione di rotta del Governo britannico che ha escluso il gigante cinese delle telecomunicazioni dalla costruzione dell'infrastrutturanel Paese.Ma nel mirino di Huawei c'è peròe la sua decisione di imporre sanzioni all'azienda cinese che ha convintoa fare un passo indietro: "il governo degli Stati Uniti potrebbe ridurre la varietà dell'offerta nel mercato dei fornitori, danneggiando l'economia digitale europea e minando la sovranità digitale dell'Europa, che include la libertà di scegliere i propri fornitori. Ciò mette anche a repentaglio la, con un conseguente innalzamento dei prezzi e un'inferiore qualità per i consumatori".Nella nota si fa riferimento anche: "Ci aspettiamo che il governo italiano prosegua il suo processo disulla base di criteri di sicurezza obiettivi, indipendenti e trasparenti per tutti i fornitori, preservando la diversità e la concorrenza nel mercato"."Confermiamo la nostra piena volontà dicon lee i nostri clienti – aggiunge Huawei – per raggiungere i più alti standard di sicurezza It in Italia e fornire le migliori soluzioni tecnologiche".