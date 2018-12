Huawei, arresto Meng Wanzhou: tregua Cina-Usa non a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il casoriguarda lae viaggia su unrispetto alle trattative commerciali traLo ha assicurato Larry, capo consigliere economico della Casa Bianca. Parlando ai microfoni di Cnbc, il consigliere del presidente Donald Trump ha parlato di uno, riferendosi ai negoziati tra le due prime potenze economiche mondiali.- La tenuta della tregua decisa dai presidentiè stata messa in dubbio dall'arresto in Canada didirettrice finanziaria di Huawei, secondo produttore al mondo di smartphone e leader nel settore delle apparecchiature per le telecomunicazioni.ha dichiarato Kudlow. Il consigliere ha poi aggiunto che Trump potrebbe considerare la possibilità di estendere la tregua, se i negoziati commerciali dovessero mostrareprogressi.