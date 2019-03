© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Questa voltadove il, l'autorità nazionale per la cybersecurity, ha denunciato lerappresentate dal gigante cinese. Accuse che, unite alsulla scia dei timori che le sue apparecchiature possano essere usate per spionaggio o cyberattacchi dalla Cina, rischiano di aver ripercussioni internazionali."Non vediamo nulla che dia fiducia sulla capacità di Huawei di migliorare le carenze riscontrate in termini di cybersicurezza e software" affermanel rapporto aggiungendo che vi è "solo una garanzia limitata che i rischi per la sicurezza a lungo termine possano essere gestiti nelle apparecchiature Huawei attualmente installate nel Regno Unito". Osservazioni che, secondo il Financial Times, potrebbero portare a chiedere ilAl centro della questione per il National Cyber Security Center vi sarebberoIn sostanza l'autorità britannica è convinta che Huawei non abbia fatto della sicurezza una priorità e che i suoi prodotti presentino carenze di sicurezza di cui tutti, in primis il governo cinese, possono approfittare.Il colosso cinese ha affermato di capire e "prendere molto sul serio le preoccupazioni sollevate" ma – ha osservato la società – se da un lato il rapporto britannico "evidenzia alcune problematiche relative alle prestazioni di Huawei nell'ambito della progettazione software", dall'altro