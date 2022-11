Hua Hong Semiconductor, via libera per quotazione a Shanghai

Lunedì 7 Novembre 2022, 10:00







(Teleborsa) - Hua Hong Semiconductor, il secondo maggior produttore di chip della Cina, ha ricevuto l'approvazione normativa per un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 2,5 miliardi di euro a Shanghai.



Il gruppo, a controllo statale, è già quotato a Hong Kong e ora punta a raccogliere 18 miliardi di yuan (2,5 miliardi di euro) nell'IPO sullo Star Market di Shanghai.



Secondo il prospetto, Hua Hong intende utilizzare i soldi per investire in un nuovo impianto nella città orientale di Wuxi, con la costruzione che dovrebbe iniziare nel 2023 e avere una capacità di produzione finale di 83.000 wafer al mese.