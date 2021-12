HSBC, via libera da autorità cinesi per espandersi nel ramo assicurativo

(Teleborsa) - HSBC, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo, ha comunicato che la controllata HSBC Insurance ha ricevuto l'approvazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission per acquisire il restante 50% del capitale di HSBC Life China, un'azienda attiva nel ramo assicurativo e creata nel 2009 come joint-venture 50-50 con la cinese National Trust. L'intenzione di salire al 100% della società era stata annunciata l'anno scorso, ma serviva il via libera da parte delle autorità cinesi.

"La crescita della nostra attività assicurativa è la chiave per realizzare la nostra priorità strategica di essere uno dei principali gestori patrimoniali in Asia - ha commentato David Liao, Co-CEO del gruppo bancario nella regione - La piena proprietà di HSBC Life China ci avvicina a questo obiettivo e mostra il nostro impegno ad espandere la nostra più ampia offerta di ricchezza nella Cina continentale".

Con sede a Shanghai, HSBC Life China è presente in dieci principali città continentali: Shanghai, Pechino, Tianjin, Hangzhou, Guangzhou, Foshan, Dongguan, Zhuhai, Shenzhen e Zhongshan. Oltre ad assumere la piena proprietà di HSBC Life China, HSBC sta investendo nelle sue attività assicurative nella Cina continentale grazie a Pinnacle, un servizio di gestione patrimoniale focalizzato sul mobile.