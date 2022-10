HSBC valuta cessione del business in Canada, continua disinvestimenti

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannico HSBC sta. "HSBC esamina regolarmente le sue attività in tutti i suoi mercati. Stiamo attualmente rivedendo le nostre opzioni strategiche rispetto alla nostra consociata interamente controllata in Canada", ha detto un portavoce a Sky News, dopo che quest'ultima ha pubblicato indiscrezioni sul mandato a JPMorgan per sondare potenziale compratori. HSBC è laa, dove ha effettuato più di una dozzina di acquisizioni dall'inizio degli anni '80."Tra le opzioni in fase di esplorazione c'è unadel capitale di HSBC Group in HSBC Bank Canada. HSBC Bank Canada è un'azienda molto forte e la principale banca internazionale del Canada - ha aggiunto il portavoce - La revisione è in una fase iniziale e".HSBC hadell'attività, che aveva un patrimonio di 125 miliardi di dollari canadesi (circa 92 miliardi di euro) al 30 giugno e un patrimonio netto totale di 5,8 miliardi di dollari canadesi (quasi 4,3 miliardi di euro), secondo gli ultimi risultati finanziari.La cessione rappresenterebbeda parte di HSBC, che un tempo si definiva la "". A maggio 2021 ha annunciato l'uscita dal mass market retail degli Stati Uniti, mentre a giugno 2021 la cessione delle attività retail in Francia. Nel 2016 ha venduto le sue attività in Brasile.