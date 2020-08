HSBC, utili sotto attese nel semestre per impatto perdite su crediti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha chiuso il primo semestre con uni, in calo del 65% rispetto ai 12,4 miliardi dell'anno prima, facendoche indicavano un utile di 5,7 miliardi.L'utile netto di è attestato a 3,1 miliardi di dollari, in calo del 69% rispetto allo stesso periodo del 2019. I conti risentono die svalutazioni su crediti e didi dollari."La nostra performance è stata impattata dalla pandemia di Covid-19, dal calo dei tassi di interesse, dai rischi geopolitici e dai più alti livelli di volatilità dei mercati", ha sottolineato il Ceo Noel Quinn.HSBC ha anchedi dollari dalla precedente stima di 7-11 miliardi.Il titolo HSBC per effetto dei risultati estremamente deludenti sta perdendo molto alla City di Londra, dove evidenzia un calo del 3,76%.