HSBC, trimestrale in contrazione

(Teleborsa) - Utili in rosso per il terzo trimestre di HSBC . Il colosso bancario europeo ha chiuso l'esercizio con utili al lordo delle tasse a 4,8 miliardi di euro, in calo del 18% su base annua.

La quota di profitti maggiore arriva dall'Asia che, nonostante le proteste provenienti da Hong Kong che ne ha falciato l'economia, si sono visti in rialzo del 4% su base annua.

Il fatturato della banca si è attestato a $13,36 miliardi, in calo del 3% su base annua.



Al momento in borsa il titolo di HSBC è in picchiata a -4,59%