HSBC ritocca al rialzo prezzo obiettivo ENI

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso il titolo ENI, che con un -0,58% si allinea alla debolezza evidenziata dall'intero listino milanese.



Gli analisti di HSBC hanno portato il target price a 19,5 euro che si confronta con i 15,74 euro delle attuali quotazioni. Confermato il giudizio "buy".



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Cane a sei zampe, che fa peggio del mercato di riferimento.



Le tendenza di medio periodo di ENI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 15,91 Euro. Supporto stimato a 15,64. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,17.

