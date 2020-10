HSBC in rally a Londra, utili sopra attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Hsbc Holdings, sopravanzando i valori precedenti del 6,45%.A fare da assist al titolo contribuiscono i conti del terzo trimestre che superano le attese degli analisti. Nel periodo, la banca numero uno in Europa per valore degli asset, glial lordo delle tasse sono scesi del 36% a 3,07 miliardi rispetto agli utili per 4,84 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti avevano previsto un calo dei profitti fino a 2,07 miliardi di dollari. Ilè calato dell'11% a 11,93 miliardi di dollari.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello Stxe 600 Pr.Eur. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hsbc Holdings rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo di Hsbc Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,79 Euro e primo supporto individuato a 3,694. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,887.