(Teleborsa) - HP chiude il primo trimestre con utili netti in crescita a 1,1 miliardi, pari a 92 centesimi per azione, contro i 700 milioni di dollari, (46 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'EPS supera la guidance di 64-70 centesimi indicata dal colosso di Palo Alto ed i 66 centesimi stimati dal consensus.



I ricavi sono saliti da 14,6 a 15,6 miliardi, contro i 15 miliardi attesi dagli analisti.



