HP, titolo paga dazio con un downgrade

Venerdì 8 Aprile 2022, 19:30







(Teleborsa) - In forte ribasso Hp Inc, che mostra un -3,03%.



A pesare sulle azioni contribuisce il taglio del giudizio da parte di UBS. Gli analisti dell'ufficio studi hanno ridotto la raccomandazione sul titolo del produttore di PC portandola a "neutral" dalla precedente "buy".



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Hp Inc mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,01%, rispetto a -0,41% dell'indice del basket statunitense).

L'esame di breve periodo di Hp Inc classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,76 USD e primo supporto individuato a 38,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,18.