HP crolla a Wall Street, pesano vendite terzo trimestre

Mercoledì 31 Agosto 2022, 20:15







(Teleborsa) - Si muove in perdita Hp Inc mostrando una flessione del 7,23% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni sono i dati sulle vendite del terzo trimestre, risultate deludenti, colpite dal crollo del 32% del numero di notebook venduti. Il produttore di pc e stampanti ha chiuso il periodo con un giro d'affari in calo del 4,1% a 14,66 miliardi di dollari e inferiore alle attese degli analisti di 15,74 miliardi.



L'andamento di Hp Inc nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,35 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,79. Il peggioramento di Hp Inc è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,84.