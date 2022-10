Hoteles Bestprice si è quotata su Euronext Access Paris

(Teleborsa) - Hoteles Bestprice, una catena di boutique hotel spagnola,, il segmento della Borsa di Parigi che accoglie società nella fase iniziale di crescita. La quotazione è stata completata attraverso l'ammissione alla negoziazione delle sue 20.400.000 azioni ordinarie tramite direct listing. Ilè stato fissato a 1 euro per azione, per unadi mercato pari a 20,4 milioni di euro.Hoteles BESTPRICE, lanciata nel 2014, intende offrire le migliori tariffe alberghiere in strutture dal design moderno e con un servizio agile. L'aziendacompletamente operative, BESTPRICE Diagonal e BESTPRICE Gracia, entrambe nella città di Barcellona, ??BESTPRICE MADRID Alcalá e BESTPRICE Girona."Il trading su Euronext ci consentirà di accelerare la nostra crescita ed- ha commentato il presidente Oscar Sanchez - Ci proponiamo di essere un riferimento nella categoria degli hotel urbani. La nostra proposta di valore è modernità, eccellenza, comfort e la qualità suprema del nostro team umano. Cerchiamo nuovi investitori e partner per crescere".