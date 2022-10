Lunedì 17 Ottobre 2022, 14:58

Italo continua ad assumere a Roma. La società ferroviaria, (che ha in organico circa 1500 dipendenti) sta ampliando il suo network e i suoi servizi (ad oggi sono 116 i viaggi giornalieri, 51 i treni, 50 le città collegate per 55 stazioni servite). Per la sede centrale della Capitale cercano giovani neolaureati per le posizioni di staff e ragazzi per ruoli operativi. E sono state appena aperte anche le posizioni per hostess e steward di bordo, oltre che per Roma anche per Napoli, Milano e Venezia: circa 60 le persone che l'azienda andrà a inserire nel suo team, di cui 20 solo nella Capitale. Tra i requisiti per partecipare alle selezioni il diploma o la laurea, l'esperienza lavorativa superiore a due anni, l'ottima conoscenza dell'inglese, una pregressa esperienza a contatto con il cliente, la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Inoltre, l'azienda cerca persone che sappiano comunicare in maniera empatica con la clientela, con uno spiccato spirito di squadra. Le candidature possono essere inviate attraverso il sito istituzionale di Italo (www.italospa.italotreno.it/lavora-con-noi). Coloro che supereranno le selezioni, affronteranno un periodo di formazione (sia teorica sia pratica) e una volta superati gli esami previsti entreranno in organico. «Abbiamo il nostro quartier generale a Roma, dove c'è lo staff, il personale di bordo e di macchina. Solo nella Capitale contiamo circa 600 persone», dice Ilaria Alfonso, responsabile delle selezioni di Italo.



Per incontrare i giovani sul territorio e far conoscere ciò che Italo vuole offrire e i suoi innovativi servizi di welfare, la società sta organizzando alcuni career days in partnership con diverse università italiane. Con l'inizio del nuovo anno accademico Italo è ripartita con questo tour, il primo appuntamento stagionale si è svolto il 13 ottobre, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Seguirà poi la partecipazione online al Digital Talent Fair del 18 ottobre.

Il giorno dopo, il 19, l'evento si ripeterà in presenza all'Università Sapienza, alla Facoltà di Ingegneria. «Si tratta di un'occasione per incontrare giovani laureandi o laureati che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro - prosegue Alfonso - Faremo brevi colloqui per testare le motivazioni dei giovani dando loro l'opportunità di presentare il proprio curriculum ed incontrare personalmente il team delle risorse umane di Italo».

G.Val.