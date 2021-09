Hong Kong in pesante ribasso. Evergrande vicina al minimo storico

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 08:30







(Teleborsa) - Giornata negativa per le Borse asiatiche, nonostante i bassi volumi: i listini di Giappone, Cina e Corea sono infatti chiusi per festività. A picco Hong Kong (-3,23%), su indiscrezioni che parlano di una stretta di Pechino sulle società immobiliari della città, dopo le nuove regole annunciate per il settore tech e dell'educazione.



Intanto, il gigante dell'immobiliare cinese Evergrande perde oltre il 13% ed è sulla buona strada per chiudere la seduta vicino al minimo storico, sui livelli più bassi in 11 anni. La società rimane a rischio default e gli investitori stanno anche monitorando il rischio di contagio per l'intero settore immobiliare e alcuni istituti bancari.



In moderato rialzo Mumbai (+0,28%); pessimo Sydney (-1,95%).



Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 settembre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,03%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,89%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Venerdì 24/09/2021

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,2%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).