Hong Kong, Governatore Lam esclude dimissioni

(Teleborsa) - Carrie Lam, Governatore di Hong Kong, prende posizione sulla sua permanenza a capo del governo della provincia autonoma cinese. In conferenza stampa, ha escluso categoricamente le sue dimissioni nonostante il perpetrarsi delle proteste pro-democrazia che continuano ormai da oltre due mesi.



Lam ha dichiarato che si farà "tutto il possibile per ripristinare legge e ordine". "Tolleranza zero contro la violenza", sono state le parole che avrebbe riferito ad un gruppo di giovani che hanno partecipato attivamente alla protesta.



Riguardo le richieste, il Governatore di Hong Kong ha glissato, affermando "non accetto quelle domande, non è questione di non rispondere". © RIPRODUZIONE RISERVATA