Hong Kong a rischio crescita zero

(Teleborsa) - Un rischio grande, per Hong Kong. Giovedì, 15 agosto 2019, il Governo ha annunciato un pacchetto di misure da 2,44 miliardi di dollari per sostenere l'economia, dato il rischio crescita economica vicina allo zero. La regione amministrativa speciale (SAR) affronta le minacce a causa dell'impatto di un rallentamento globale, guerra commerciale e proteste di massa. Le misure includeranno sussidi per le imprese svantaggiate e salariali più elevati.



L'espansione del prodotto interno lordo (PIL) è attesa per l'intero 2019 da 0% a 1%, molto più bassa rispetto a una stima precedente dal 2% al 3% e rispetto a un ritmo del 3% nel 2018.



