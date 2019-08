Honeywell, firmato il passaggio dello stabilimento di Atessa alla Baomarc

È stato raggiunto l'accordo per la cessione del sito produttivo Honeywell di Atessa in Abruzzo alla società Baomarc automotive solutions, azienda leader nel campo della siderurgia. Lo comunica il Mise, che in una nota scrive: «Si conclude positivamente il processo di acquisizione avviato lo scorso 11 dicembre, con la proposta di reindustrializzazione che prevede la ripresa del sito produttivo e la tutela dei lavoratori. Nel corso della riunione che si è tenuta oggi al ministero la Baomarc ha confermato il piano di rilancio del sito di Atessa, che dovrà garantirne il riavvio delle produzioni e il progressivo riassorbimento dei lavoratori

.

La cessione dello stabilimento ex Honeywell è avvenuta gratuitamente, ora Baomarc procederà alla riconversione del sito nel quale sarà avviata un’attività di produzione di componenti di acciai. Nell'arco dei prossimi tre anni saranno riassunti 162 lavoratori sui 330 che lavoravano alla Honeywell. Le assunzioni saranno scaglionate e avverranno dopo un periodo di formazione. Gli investimenti previsti nella prima fase sono circa 8,5 milioni, ripartiti tra gli impianti delle linee produttive, la messa a punto dello stabilimento, l'avvio delle lavorazioni, lo spostamento delle macchine. Baomarc è multinazionale che conta 800 dipendenti nel mondo e 370 in Italia con impianti a Chivasso, a Lanciano in contrada Cerratina (la ex Emarc) e a Melfi.

La Honeywell, produttrice di turbo compressori, ha licenziato 330 lavoratori nel giugno 2018 dopo la decisione di delocalizzare in Slovacchia.



Sono molto soddisfatto perché oggi è stato raggiunto un primo importante risultato

, afferma il vice capo di gabinetto, Giorgio Sorial. L'accordo tra Honeywell e Baomarc, sottolinea Sorial, arriva al termine di un percorso che

ci ha visto impegnati in una situazione che lo scorso 13 settembre appariva molto critica. Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza; è la dimostrazione che, quando si lavora in sinergia, è possibile individuare soluzioni utili a superare le crisi aziendali. È ora fondamentale che la Baomarc acceleri nell'attuazione degli impegni al fine di rilanciare il sito e tutelare i lavoratori

.

La cessione «è certamente soltanto un primo passo», commenta il coordinatore nazionale automotive Fim Cisl Raffaele Apetino. «Un primo step non di poco conto anche perchè si tratta di un gruppo industriale come Baomarc già operante in Italia nel settore automobiles. Nel corso dell'incontro l'azienda - aggiunge - ci ha già illustrato che entro settembre istallerà due linee di produzione e entro fine ottobre colloquierà le prime 20 persone che entreranno nel ciclo produttivo a partire da novembre 2019. Resta allo stesso tempo una situazione complessa anche perchè i lavoratori sono in regime di Naspi e l'impegno di Baomarc è quello di riassorbire circa 160 lavoratori su 330. Entro il 30 Ottobre al Mise - conclude - faremo il primo incontro di verifica della road map per monitorare gli impegni della Baomarc e incalzeremo il governo perchè è necessario trovare una soluzione anche per la restante parte delle lavoratrici e lavoratori». Anche per il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, la cessione alla Baomarc

«è un punto di partenza e non di arrivo».