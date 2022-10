Homizy sceglie la piattaforma Tecma per sviluppo iniziative co-living

(Teleborsa) - Homizy, società operante nel settore del Build To Rent con l'innovativa formula del co-living, e Tecma Solutions, Tech Companyspecializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate, comunicano che la piattaforma di Digital Asset Management sviluppata da Tecma verrà utilizzata per la gestione di tutto il life-cicle dei progetti oggi attivi nel mondo Homizy., che contano circa 600, stanze con l'obiettivo di raggiungerne 3000 nel prossimo futuro, tutte localizzate in Città e con un target specifico diretto verso i "giovani professionisti".I due progetti in corso di realizzazione da parte di Homizy situati in via Bistolfi (200 camere) e in via Tucidide (380 camere),che, attraverso un'unica interfaccia, permette un'estrema facilitazione dei processi sia lato cliente che lato gestore. Sarà dunque possibile visitare on line le stanze disponibili, nonché effettuare preventivi ed affittare sul web, con un flusso completamente digitalizzato che permetta inoltre di inserire la contrattualistica ed eseguire i pagamenti direttamente via web. La tecnologia in esame consentirà persino di registrare automaticamente i contratti presso l'Agenzia delle Entrate grazie all'utilizzo di una tecnologia per la firma certificata.L'esperienza digitale di affitto on line prosegue con l'ingresso nella residenza progettata per Young Professionals, grazie ad un App dedicata al co-living che consente l'apertura delle serrature, il checkin e check-out automatizzato, la segnalazione di anomalie negli appartamenti e richiesta di assistenza, nonché la gestione automatizzata dei pagamenti mensili con aggancio diretto al conto corrente. L'app inoltre consentirà la gestione della comunità di tutti gli utenti Homizy. Il lancio è previsto nel 2023, e sarà possibile partecipare ad una campagna di pre-booking alcuni mesi prima della conclusione dei lavori nei due building in sviluppo.Grazie all'utilizzo di questa tecnologia, dove la componente software assume un ruolo centrale, sarà possibile incrementare l'esperienza utente ed innalzare il consueto livello di servizio, riducendo al minimo i costi di gestione con un unico community manager in grado di occuparsi dell'intera gestione del building. La piattaforma digitale integra strumenti per l'affitto on line, il property & building management, facility & community management, oltre alla gestione di tutti gli aspetti fintech legati ai pagamenti digitali e sottoscrizione dei contratti.

"La tecnologia in campo residenziale rappresenta un fattore verso cui tutti i principali operatori iniziano ad orientarsi, essendo ormai un aspetto imprescindibile per garantire non solo la più efficiente gestione dei processi, ma anche la migliore esperienza per il cliente. La spinta verso l'innovazione fa parte del DNA della nostra società fin dalla sua nascita e l'avvio di questa nuova collaborazione strategica con Tecma costituisce un'ulteriore spinta in questa direzione. Homizy si rivolge a un mercato giovane, consapevole e predisposto al cambiamento, in grado di riconoscere il valore aggiunto di un prodotto che rompe con il passato" ha commentato Alessandro Peveraro, Amministratore Delegato di Homizy.

. La diversificazione sulle varie asset class ci permette di coprire a 360° le esigenze di digital transformation che il mercato del real estate sta facendo emergere. Dieci anni di ricerca & sviluppo interamente dedicati allo sviluppo di tecnologie per la gestione dei diversi progetti immobiliari ci permette oggi di essere pronti ad offrire soluzioni ready to use per i nostri partners, anche applicate a nuovi modelli abitativi quali il co-living ideato da Homizy, che può essere considerato a tutti gli effetti inedito", ha commentato