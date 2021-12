Homizy, raccolti 10 milioni. Debutto in borsa il 21 dicembre

(Teleborsa) - Homizy, società controllata da AbitareIn e attiva nel settore del Build-to-Rent, ha chiuso con successo il bookbuilding e presentato Domanda di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale. La società ha raccolto 10 milioni di euro, pari a 1.860.000 azioni di nuova emissione ad un prezzo di sottoscrizione di 5,4 euro per azione. La capitalizzazione post-money della società è pari a 55 milioni di euro. Il flottante, ad esito dell'aumento di capitale, sarà pari al 29,28%. Il Provvedimento di Ammissione da parte di Borsa Italiana dovrebbe essere rilasciato il 17 dicembre, mentre l'avvio delle negoziazioni è previsto per il 21 dicembre.

Il modello Homizy prevede la realizzazione di immobili cielo-terra, dotati di elevati standard a livello energetico e di footprint ambientale, destinati all'affitto con la formula del co-living, "con l'obiettivo di offrire una soluzione abitativa di medio/lungo termine, smart, di qualità, dinamica ed economicamente sostenibile per i giovani lavoratori che vivono o arrivano a Milano", si legge in una nota.

"Il business di Homizy, il build to rent declinato nella formula del co-living, nasce con l'obiettivo di rispondere alla sempre crescente domanda abitativa di quella fascia di popolazione cittadina rappresentata da giovani lavoratori, le cui esigenze, diverse rispetto a quelle delle famiglie, risultano ancora molto trascurate, con un'offerta non in linea e spesso non a portata della loro capacità di spesa", ha commentato l'AD Alessandro Peveraro. "Oggi, dopo oltre due anni di studio e perfezionamento, il modello è pronto e maturo per fare il suo ingresso in borsa per condividere con nuovi investitori l'opportunità di creazione di valore", ha aggiunto.

L'Emittente è assistita da Bestinver Securites SV S.A. quale Global Coordinator e Euronext Growth Milan Advisor, LCA Studio Legale e l'Avv. Marco Starace quali consulenti legali nella procedura di quotazione, BDO Italia S.p.A. quale società di revisione, lo Studio Rovetta Zanello e Associati per lo svolgimento della due diligence fiscale, Emintad Italy S.r.l. quale advisor finanziario per il progetto di quotazione e A2B Group quale consulente per i dati extracontabili. Barabino & Partners è consulente per la comunicazione.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)