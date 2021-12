Homizy ha debuttato su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Homizy, società controllata da AbitareIn e attiva nel settore del Build-to-Rent, ha debuttato oggi sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan. In fase di collocamento, Homizy ha raccolto 10 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 29,28% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 55 milioni di euro. Si tratta della quarantesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 171 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

"L'ingresso in Euronext Growth Milan rappresenta un nuovo passo del percorso di crescita intrapreso dalla società - ha commentato l'AD Alessandro Peveraro - Quello di Homizy è un business dalle grandissime potenzialità e la quotazione ci consente di accelerarne lo sviluppo per traguardare una posizione di leadership, che è un nostro obiettivo dichiarato. Oggi, dopo oltre due anni di studio e perfezionamento, il modello è pronto e maturo per fare il suo ingresso in borsa per condividere con nuovi investitori l'opportunità di creazione di valore".

L'obiettivo dichiarato è quello di passare ai segmenti principali, prima all'Euronext Growth Milan e quindi eventualmente su Euronext Milan, sulla base della strada già percorsa da AbitareIn, che si è quotata sull'ex AIM Italia nel 2016 e poi nel marzo 2021 è passata sul segmento STAR dell'MTA.

Quella di Homizy è la raccolta di capitale più importante vista finora sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan. "Quella di Homizy "è una storia borsistica di successo", che arriva in un momento in cui "il mercato è caratterizzato da volatilità, ma sta comunque dando buoni risultati per società con forte potenziale di crescita", ha detto durante la cerimonia di quotazione Luca Tavano, Head of Product Development Mid&Small Caps presso Borsa Italiana.

