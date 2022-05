Home Depot migliora guidance 2022 dopo Q1 con ricavi record

(Teleborsa) - The Home Depot, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato un fatturato di 38,9 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, in aumento del 3,8% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2021. Le vendite comparabili sono aumentate del 2,2% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate dell'1,7%. L'utile netto è stato di 4,2 miliardi di dollari, o 4,09 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 4,1 miliardi di dollari, o 3,86 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2021. Il mercato, secondo dati di Refinitiv, si aspettava ricavi per 36,7 miliardi di euro e un utile per azione di 3,68 dollari per azione.

"L'anno fiscale 2022 è iniziato alla grande poiché abbiamo registrato le vendite del primo trimestre più alte nella storia dell'azienda - ha affermato Ted Decker, CEO e presidente - La solida performance del trimestre è ancora più impressionante in quanto ci stavamo confrontando con la crescita storica dell'anno scorso e quest'anno abbiamo dovuto affrontare un inizio più lento della primavera".

La società ha migliorato la guidance per l'anno fiscale 2022 e ora prevede: crescita totale delle vendite e crescita delle vendite comparabili di circa il 3%; margine operativo di circa il 15,4%, interessi passivi netti di circa 1,6 miliardi di dollari; aliquota fiscale di circa il 24,6%; crescita percentuale dell'utile per azione diluito a un tasso "mid-single digits". La precedente previsione per le vendite era di una crescita "lievemente positiva", mentre gli analisti si aspettavano un'indicazione per un aumento dell'1,4%.