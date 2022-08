Home Depot, guidance confermata dopo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Home Depot, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato un fatturato di 43,79 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, in aumento del 6,5% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2021. Le vendite comparabili sono aumentate del 5,8% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del 5,4%. L'utile netto è stato di 5,2 miliardi di dollari, o 5,05 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 4,8 miliardi di dollari, o 4,53 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2021. Il mercato, secondo dati di Refinitiv, si aspettava ricavi per 43,36 miliardi di euro e un utile per azione di 4,94 dollari per azione.

"Nel secondo trimestre, abbiamo registrato le vendite e gli utili trimestrali più alti nella storia della nostra azienda - ha affermato Ted Decker, CEO e presidente - Le nostre prestazioni riflettono la continua forza della domanda di progetti di miglioramento della casa. Il nostro team ha svolto un lavoro fantastico al servizio dei nostri clienti, continuando a navigare in un ambiente stimolante e dinamico".

Home Depot ha affermato che le transazioni totali dei clienti sono scese a 467,4 milioni di dollari da 481,7 milioni di dollari dello stesso periodo di un anno fa, mentre lo scontrino medio è cresciuto del 9% a 90,02 dollari da 82,48 dollari.

La società ha confermato la guidance per l'intero 2022: crescita totale delle vendite e crescita comparabile delle vendite di circa il 3%; margine operativo di circa il 15,4%; interessi passivi netti di circa 1,6 miliardi di dollari; aliquota fiscale di circa il 24,6%; crescita dell'utile per azione a un tasso "mid-single digits".