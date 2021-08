Home Depot, fatturato e utili battono attese in 2° trimestre. Calano i clienti

1 Minuto di Lettura

Martedì 17 Agosto 2021







(Teleborsa) - The Home Depot - rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa - ha registrato un fatturato di 41,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 (terminato l'1 agosto), in aumento dell'8,1% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2020 e superiore ai 40,79 miliardi attesi dagli analisti. Le vendite comparabili sono aumentate del 4,5% (negli Stati Uniti del 3,4%, contro stime per un +4,9%).



L'utile netto per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 è stato di 4,8 miliardi di dollari, o 4,53 dollari per azione diluita, rispetto a un utile netto di 4,3 miliardi di dollari, o 4,02 dollari per azione diluita, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2020. Anche in questo caso è stata battuto la stima del consensus, che era per 4,44 dollari per azione.



"Abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia dell'azienda un traguardo di oltre 40 miliardi di dollari di vendite trimestrali - ha commentato Craig Menear, presidente e CEO - Vorrei estendere il mio sincero apprezzamento al nostro team, nonché ai nostri fornitori e ai partner della catena di approvvigionamento, poiché continuano a operare in questo ambiente dinamico e stimolante".



Durante il secondo trimestre dell'anno fiscale, l'azienda ha registrato 481,7 milioni di transazioni con i clienti, in calo del 5,8% rispetto a un anno fa. È continuato a crescere l'ammontare medio che i clienti hanno speso per ogni transazione: lo scontrino medio è aumentato del 11,3% a 82,42 dollari.