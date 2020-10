ho.Mobile con Treedom, piantati 1.500 alberi in sei Paesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -– operatore virtuale di telefonia mobile nato nel 2018 – "mette radici" e piantain sei paesi del mondo per assorbire la CO2 emessa a causa del trasporto delle SIM. In partnership con- la prima piattaforma web al mondo a permettere di piantare un albero a distanza e seguire online la sua storia, la foresta di ho. Mobile è composta di alberi piantati in sei paesi del mondo tra, Africa e Centro America, e prevede di crescere ancora di più, perché ho. Mobile pianterà altri 100 alberi al mese a partire da novembre.L'iniziativa di ho.Mobile è nata per assorbire la CO2 dovuta al trasporto delle. Si calcola, infatti, di poter assorbire oltre 210.000 kg dicon i 1500 alberi piantati ad oggi, una quantità che basterebbe a riempire ben 1.112 tir (fonte: Treedom). Inoltre, per assorbire le emissioni di CO2 prodotte anche nei prossimi mesi, ho. Mobile continuerà a piantare 100 alberi al mese, a partire da novembre. E tutti i clienti potranno sempre restare aggiornati sulla crescita degli alberi della foresta ho. Mobile, consultando la pagina dedicata sul sito dell'operatore e sul sito di Treedom.In occasione dell'annuncio della sua foresta, ho. Mobile lancia una nuova campagna pensata per la. A partire da oggi, il nuovo spot interamente realizzato in 3D sarà presente sulle principali piattaforme di contenuti e con una pianificazione digital.