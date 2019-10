(Teleborsa) - All'indomani dell'inaugurazione di Cityringen, la nuova metropolitana sostenibile e driverless di Copenaghen,"Nel contratto di realizzazione del progetto di Cityringen abbiamo già firmato a suo tempo un contratto per la Operation & Maintenance, cioè la gestione della manutenzione del sistema realizzato fino al 2024. Il cliente ci ha confermato la propria fiducia e ha formalizzato con noi un'estensione di questo importante contratto fino al 2027, quindi per ulteriori 3 anni". Ad annunciarlo è

Un traguardo importante per la società che conferma un rapporto di collaborazione trentennale con la Danimarca.



"Oltre a questo abbiamo aggiunto al nostro business di Operation & Maintenance anche la gestione del ramo cosiddetto Sudhavn che costituisce un'estensione del Cityringen aggiuntiva rispetto a quello che abbiamo già realizzato – spiega La Ficara –. Quindi per noi è un motivo di orgoglio in quanto il rapporto con il nostro cliente di Copenaghen, Metroselskabet, è destinato ad allungarsi, a continuare nel tempo e noi, chiaramente, come sempre ce la metteremo tutta per soddisfare non solo il cliente ma tutta la cittadinanza di Copenaghen gestendo al meglio quella che è considerata una delle migliori metropolitane senza conducente al mondo".









