Hitachi Rail si aggiudica commessa per modernizzare l'AV Parigi-Lione

(Teleborsa) -si aggiudica una importante. E' stato firmato uncon l'operatore ferroviariodel valore di, per il rinnovamento dellaIl progetto ferroviario dell'AV Parigi-Lione di SNCF copre un totale die circa 80 chilometri di interscambi con l'esistente linea.al progetto di ammodernamento fornendo la(Computer-Based Interlocking), compatibile con gli standard ERTMS che garantiscono l'interoperabilità del traffico ferroviario europeo.Larappresentadella più ampia. Ad oggi sono circa 240 i convogli che percorrono l'attuale linea, trasportando più dil'anno, pari a circa un terzo dell'intero traffico ferroviario francese. La linea è moltoed SNCF ha quindi messo a punto unche prevede ladurante le ore più congestionate e il miglioramento dell'affidabilità, della disponibilità e dell'organizzazione del traffico ferroviario., dal canto suo, svilupperà, realizzerà e integrerà iche sono in servizio dagli anni '80."Questo contratto ribadisce la partnership solida e duratura della nostra azienda con SNCF", afferma, aggiungendo "Hitachi Rail STS è pronta a continuare il suo impegno nel supportare ulteriormente la crescita del trasporto francese, oggi e in futuro".Francia, ha aggiunto "una volta completata, la nostra tecnologia interlocking migliorerà sensibilmente le prestazioni di una delle linee di trasporto nazionali più storiche e importanti. Insieme con SNCF contribuiremo a venire incontro alle esigenze dei passeggeri anche e soprattutto durante le ore più frequentate".I prodotti Hitachi sonoche collegano Parigi a: Strasburgo (Asse Europeo Orientale); Bordeaux (Asse Europeo Meridionale e Atlantico); Rennes (Asse Francese Occidentale).Il contratto quadrodel valore di, già considerate l'importo complessivo della commessa, per attività addizionali quali