Hitachi Rail, firmato contratto con GTT: 70 nuovi tram per Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stato firmato l'L'accordo prevede una: la prima tranche prevede laIl finanziamento per l'acquisto deiè interamente coperto dalattraverso unae rientra nella cosiddettapensata per potenziare i trasporti su rotaia nei grandi centri urbani.Prodotti in Italia nelleA curare lo stile e il design interno dei nuovi tram di Torino è statoLain continuità con la colorazione dei nuovi bus GTT. Dotati di pianale ribassato e più corti rispetto agli attuali tram, grazie ad una migliore disposizione degli spazi interni avranno una maggiore capienza di trasporto passeggeri rispetto ai tram attuali. Il sistema di climatizzazione delle vetture assicura lo scambio di aria con l'esterno, garantendo standard di sicurezza elevati per la salute dei passeggeri."Dal giorno del nostro insediamento – ha affermato il– abbiamo considerato il trasporto pubblico una priorità per il presente e il futuro di Torino. Dopo un duro lavoro durato 4 anni con GTT e investimenti per rilanciare questo servizio fondamentale, oggi possiamo dire di fare un altro passo avanti con i tram Hitachi. Obiettivo importante per una mobilità sempre più sicura e sostenibile. E, non di meno, un segnale importante di progresso e visione del futuro per tutta la nostra comunità in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo".