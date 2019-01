Hitachi fermerà il progetto nucleare in Regno Unito

(Teleborsa) - Il colosso giapponese Hitachi fermerà i lavori per il progetto nucleare in Regno Unito, accusando un onere straordinario di 200-300 miliardi di yen.



E' quanto riporta il quotidiano giapponese Nikkei, attribuendo la decisione allo stallo dei negoziati con il governo britannico sui finanziamenti del progetto.



La notizia dell'abbandono del progetto ha fatto bene al titolo che è balzato alla borsa di Tokyo guadagnando ben oltre l'8%, una performance che non si vedeva da oltre due anni.



Il mercato ha così accolto con favore la decisione che, da un lato, limita i possibili effetti di una Brexit dirompente, dall'altro, prende le distanze dall'industria del nucleare, colpita dalla competizione delle fonti energetiche alternative e da una normativa più severa. © RIPRODUZIONE RISERVATA