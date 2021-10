Hines investe 300 milioni per lo sviluppo di un parco logistico a Verona

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 13:00

(Teleborsa) - Hines, una delle maggiori società immobiliari al mondo, investirà fino a 300 milioni di euro per la realizzazione di un parco logistico nell'area di Vigasio, in provincia di Verona. L'investimento, finalizzato con il fondo Vicus I gestito da Prelios Sgr, rientra nell'ambito di una joint venture strategica di natura finanziaria con un importante player internazionale di private equity, sottolinea la società in una nota. In particolare, 120 milioni di euro saranno usati per la realizzazione di quattro edifici su un'area di 200.000 mq entro il 2023.

Hines spiega che l'investimento è strategico perché l'area di Vigasio è sede di importanti aziende internazionali e rappresenta uno snodo strategico che collega l'Italia e il Nord Europa (Germania e Austria) lungo l'Autostrada del Brennero A22. Inoltre, nei prossimi anni è prevista l'apertura di un'ulteriore uscita autostradale davanti al polo logistico di Vigasio.

"Siamo molto interessati all'asset class industriale e logistico e puntiamo a diventare un player di riferimento in Italia in questo affascinante settore - ha commentato Mario Abbadessa, Senior Managing Director e Country Head di Hines in Italia - Il nostro obiettivo è investire 1 miliardo di euro nell'industria e nella logistica entro la fine del 2022 e la nostra filosofia di investimento è sostenuta dall'innovazione".

"Con questa operazione stiamo ulteriormente ampliando la nostra piattaforma logistica nell'area del Nord Est, e nei prossimi mesi continueremo a concentrarci sia sui parchi logistici che sulla logistica dell'ultimo miglio nelle principali città italiane", ha aggiunto. Hines ha effettuato investimenti nella logistica anche a Bologna, in zona Castel San Pietro, Tortona, Brescia e Montichiari.