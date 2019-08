Hewlett Packard in rosso dopo dimissioni AD e conti

(Teleborsa) - Giornata negativa a Wall Street per il titolo Hewlett Packard Enterprise, che passa di mano in perdita del 2,98% dopo le dimissioni dell'AD Dion Weisler. La multinazionale statunitense attiva nel mercato di hardware e software, ha annunciato che il board ha nominato all'unanimità come nuovo Presidente e CEO Enrique Lores, attualmente Presidente della divisione Immagini e Stampa del gruppo, con decorrenza dal 1 novembre.



Inoltre HP ha annunciato i conti del 3° trimestre fiscale, che hanno registrato un utile per azione pari a 78 centesimi dai 54 dello scorso anno e a fronte dei 53 cent stimati dal mercato. Sotto il consensus invece il fatturato, stabile a 14,6 miliardi rispetto ai 14,62 indicati dagli analisti.



Previsti in calo gli utili per il trimestre in corso.









