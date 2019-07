Hermes, aumento importante delle vendite trimestrali

(Teleborsa) - Un grande balzo delle vendite di uno dei colossi della moda mondiale. Hermès ha annunciato di aver archiviato il secondo trimestre con un fatturato in rialzo del 14,7% a 1,67 miliardi di euro. La casa di moda francese ha battuto il consensus che indicava ricavi per 1,65 miliardi.



I primi 6 mesi dell'anno hanno visto un aumento delle vendite del 12% a 3,284 miliardi di euro. L'Amministratore Delegato di Hermès, Axel Dumas, ha affermato che la casa di moda ha mostrato "un forte slancio commerciale nel primo semestre 2019 in tutte le aree geografiche e tutte le divisioni. Questa solida crescita riflette la forza creativa che unisce audacia e un know-how eccezionale". © RIPRODUZIONE RISERVATA