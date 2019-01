HERA vara il nuovo Piano 2022 che punta su investimenti e innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono questi i capisaldi del, approvato dal CdA sulla scorta del, che supera significativamente il(1,02 miliardi +3,6%).Il nuovo documento strategico conferma la continuità dell'ininterrotto percorso di crescita del Gruppo avviato nel 2002, puntando ad undi euro (+200 milioni rispetto al MOL 2017), con un incremento medio annuo di circa 40 milioni in arco Piano, a cui contribuiranno tutte le filiere (reti, ambiente, energia e altri servizi quali telecomunicazioni e illuminazione pubblica).Previsti poii di euro (+9% rispetto agli investimenti previsti nel precedente Piano industriale).per garantire un ruolo di primo piano nell'evoluzione dei servizi, migliorare ulteriormentela rigenerazione e cogliere al meglio le sfide del settore.La strategia industriale fa leva sulla- crescita, efficienza, eccellenza, innovazione e agilità - e su uno sviluppo favorito da un mix di: il MOL riconducibile ai servizi di distribuzione elettrica e gas, ciclo idrico e teleriscaldamento passerà dai 424 milioni di euro del 2017 ai 581 milioni del 2022, contribuendo così a circa la metà della marginalità complessiva del Gruppo. Nellaè previsto un MOL in crescita dai 246 milioni di euro del 2017 ai quasi 300 milioni del 2022.Per laassunto l'obiettivo di, grazie alla leadership nei servizi di ultima istanza, al superamento del mercato di tutela e alle azioni di crescita commerciale.Previsto unper azione (+16% rispetto all'ultimo dividendo pagato).Il Piano conferma infatti l'attenzione allae alla trasparenza dellarispetto al passato. Il dividendo di competenza, già salito a 9,5 centesimi per azione nel 2017, aumenterà infatti a 10 centesimi per azione nel 2018 e 2019, a 10,5 nel 2020 e 2021 e a 11 nel 2022 con un incremento di 0,5 centesimi ogni 2 anni.