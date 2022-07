HERA, utile semestre a 201,7 milioni euro sconta voci straordinarie

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2022, HERA ha riportato un utile netto di 201,7 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 231,1 milioni del primo semestre 2021, comprensivo di special items per 24,7 milioni generatisi a seguito del riallineamento fiscale e del riacquisto parziale di alcuni bond.

I ricavi sono stati pari a 8.896 milioni di euro, in forte aumento (+112,8%) rispetto ai 4.179,7 milioni al 30 giugno 2021, mentre il MOL sale a 631,2 milioni di euro (+3,3%) rispetto ai 610,9 milioni al 30 giugno 2021.

Investimenti in crescita a 287,1 milioni di euro (+16,3%) ed indebitamento finanziario netto in aumento a 3.682,4 milioni al 30 giugno 2022, con un incremento di circa 421,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente, principalmente per la variazione del capitale circolante netto derivante dal maggior valore degli stoccaggi gas già contrattualizzati per gestire al meglio i fabbisogni della prossima stagione termica e garantire qualità e continuità del servizio

ai propri clienti.

"Nonostante un contesto energetico nazionale e internazionale instabile e un'estrema volatilità dei mercati, nel primo semestre 2022 il Gruppo Hera ha registrato una performance migliore rispetto al semestre dell'anno precedente, ottenendo complessivamente risultati positivi in tutte le aree di business", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Orazio Iacono, aggiungendo "la solidità finanziaria del Gruppo ci ha permesso di confermare l'importante programma di investimenti pianificati, in crescita nel semestre di oltre il 16% rispetto al 2021 e finalizzati all'innovazione e al miglioramento delle performance di reti e impianti, nell'ottica di assicurare sempre la massima qualità ed efficienza dei servizi".