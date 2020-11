Hera, utile in crescita nei 9 mesi

(Teleborsa) - Risultati positivi per il Gruppo Hera "in linea con la crescita prevista nel Piano industriale al 2023, anche grazie alle operazioni di allargamento del perimetro e agli investimenti per la resilienza e la sostenibilità".

i primi nove mesi del 2020 si sono chiusi con ricavi pari a circa 4,906 miliardi (-3,1%) ed un margine operativo lordo di 806,2 milioni (+2,6%). L'utile netto di 244,7 milioni sale dell'1,1%.

La posizione finanziaria netta è stabile a 3,284 miliardi.

