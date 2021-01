(Teleborsa) - L'agenzia di rating S&P mantiene una view positiva su HERA, in seguito alla pubblicazione del Piano quinquennale, che attiva investimenti per 3,2 miliardi su transizione energetica, ambiente e digitalizzazione.



L'outlook sul rating resta positivo ed S&P conta di rivedere il merito di credito della multiutility ad aprile, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi dell'esercizio 2020.



Gli esperti di S&P, intanto, ritengono che HERA parta da una posizione di forza, sulla base dei risultati 2020, e sia in grado di portare avanti il piano di investimenti programmato attraverso la forte crescita dell'EBITDA ed il miglioramento della posizione finanziaria. Rapporto funds from operations/debito stimato superiore al 23% a fine 2024. © RIPRODUZIONE RISERVATA