Hera, partnership di economia circolare con Elior

Giovedì 21 Aprile 2022, 17:45







(Teleborsa) - Elior, azienda leader in Italia nella ristorazione, e il Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale, hanno firmato un protocollo d'intesa per collaborare su progetti indirizzati all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità sostenibile.



L'accordo, presentato in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile, avrà una durata di due anni e si svilupperà attraverso l'implementazione graduale di una serie di azioni e iniziative ambientali, a partire da punti di ristorazione situati prevalentemente nei territori serviti da Hera, per poi estendere gradualmente il raggio d'azione alle altre regioni.