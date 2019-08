Hera, partnership con Energy wat per la depurazione di acque reflue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - HERA annuncia primo progetto indestinato alla depurazione delle acque reflue urbane di, in collaborazione con la PMI innovativaCon l'azienda modenese specializzata nelloper l'ottimizzazione dei processi industriali, il Gruppo ha sottoscritto uni cui ambiti d'intervento riguardano le attività di, modelliapplicabili ai diversi settori in cui opera l'azienda comeL'accordo porta alla creazione di un sistema capace di controllare il, prevedendo i: questi variano a seconda della portata dell'acqua e della concentrazione diorganiche presenti nei reflui che si apprestano ad essere depurati. I, servono a stabilire il, la quale avviene favorendo lache vivono in presenza di ossigeno e che si nutrono delle sostanze organiche presenti nell'acqua.