Hera, parte integrazione attività energy di CMV Servizi e CMV Energia e Impianti

(Teleborsa) - Dopo il via libera da parte dei Consigli di Amministrazione lo scorso 24 ottobre e i successivi passaggi nei Consigli Comunali, le Assemblee delle società coinvolte hanno approvato il progetto di integrazione delle attività energy di CMV Servizi e CMV Energia e Impianti nel Gruppo Hera, rispettivamente in Inrete Distribuzione Energia per quanto riguarda le attività di distribuzione del gas naturale e in Hera Comm per le attività di vendita di energia.A valle dell'operazione, che consentirà lo sviluppo di un solido progetto industriale nell'area ferrarese, i Comuni Soci di CMV Servizi e CMV Energia e Impianti, tra i quali il socio maggioritario Comune di Cento e i Comuni di Vigarano Mainarda, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Goro, vedranno una crescita della loro partecipazione societaria nel Gruppo Hera.L'integrazione interessa circa 25.000 clienti (21.300 gas e 3.500 elettrico) e circa 30.000 punti di riconsegna (26.500 nel ferrarese e oltre 3.100 nel bolognese) per la distribuzione del gas naturale. E' previsto il mantenimento dell'attuale personale impiegato nei due rami di attività di CMV Servizi e CMV Energia e Impianti e saranno mantenuti i presidi territoriali, che vedranno una convergenza rispetto alle altre attività del Gruppo Hera nel medesimo territorio. Alle attività integrate saranno estese le soluzioni e policy del Gruppo, a beneficio della qualità e innovatività del servizio dedicato ai clienti.