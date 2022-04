Hera, ok assemblea a bilancio e dividendo in rialzo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci Hera ha approvato il bilancio d'esercizio 2021 e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 12 centesimi per azione (+9% rispetto all'ultimo dividendo pagato), "un'ulteriore conferma della creazione di valore per stakeholder e territori".

Lo stacco della cedola avverrà il 20 giugno 2022, con pagamento a partire dal 22 giugno 2022. Il dividendo sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 21 giugno 2022. Il dividendo erogato, in base alla quotazione del titolo Hera al 31/12/2021, corrisponde a un rendimento annuo del 3,3%.

All'Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio di sostenibilità 2021 che ha evidenziato la crescita di tutti i principali indicatori economico finanziari: il margine operativo lordo è salito a 1.223,9 milioni (+9%) e l'utile netto di pertinenza degli Azionisti ha raggiunto i 333,5 milioni (+10,2%). Gli investimenti operativi, al lordo dei contributi in conto capitale, sono stati pari a 588,7 milioni (+16,3%), mentre l'indebitamento finanziario netto si attesta a 3.261,3 milioni, in linea con i 3.227,0 milioni al 31 dicembre

2020, e un rapporto debito netto/MOL in miglioramento a 2,66x, a conferma della solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo.