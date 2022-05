Hera, nuovo green bond da 500 milioni. Forte la domanda

(Teleborsa) - Hera ha lanciato con successo il suo terzo green bond, inserito nel proprio programma di emissioni obbligazionarie "Euro Medium Term Note Programme" (EMTN), riconfermandosi quale punto di riferimento per la finanza sostenibile, anche a livello internazionale.

Lo sottolinea una nota dell'azienda all'indomani della pubblicazione del nuovo Green Financing Framework (GFF), certificato da una società indipendente e già allineato alla Tassonomia europea.

Con questa emissione "Hera ha dato così al mercato l'opportunità di investire nelle attività del Gruppo conformi ai criteri della Tassonomia stessa".

Il terzo green bond del Gruppo Hera (rating Baa2 con Outlook stabile per Moody's e BBB+ con Outlook stabile per Standard & Poor's), ammonta a complessivi 500 milioni di euro, rimborsabili in 7 anni con una cedola del 2,5% e un rendimento pari a 2,639%.

La data di regolamento della nuova emissione è prevista per il 25 maggio 2022. Il nuovo green bond è rappresentato da obbligazioni senior, non convertibili, non assistite da garanzie, destinate alla circolazione tra investitori qualificati.

La forte domanda, pari a 3,4 volte l'offerta, e la qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli molto interessanti. L'operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori internazionali (in particolare, Gran Bretagna, Francia, Germania), in buona parte green e sustainable.