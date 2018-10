Hera inaugura impianto biometano di Sant'Agata Bolognese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I vertici del Gruppo Hera e l'Assessore Regionale Gazzolo hanno inaugurato oggi, alle porte di Bologna, ilrealizzato da una multiutility.per rilanciare su scala industriale la sfida delle rinnovabili, con 7,5 milioni di metri cubi di biometano e 20 mila tonnellate di compost che ogni anno alimenteranno in maniera sostenibile tante filiere, a partire da autotrazione e agricoltura.Il taglio del nastro apre una, capace di dare ulteriore impulso all'economia circolare cui da tempo si sta orientando il territorio regionale. Grazie all'impianto, infatti, i rifiuti organici differenziati nelle nostre case torneranno al servizio della comunità sotto forma di gas che, una volta immesso in rete, potrà alimentare anche il trasporto a metano pubblico e privato, aiutando quindi un settore sempre più esposto al tema delle emissioni di anidride carbonica."Il biometano – commentadel Gruppo Hera – ci vede impegnati da tempo e, in particolare,, mettendo al servizio della nostra comunità un impianto nato da ricerche, studi e gare europee che ci hanno portato a selezionare il meglio di ciò che oggi è sul mercato".