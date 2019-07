Hera in rosso dopo bocciatura Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Frazionale ribasso per Hera, che scambia a Piazza Affari con una perdita dello 0,91% dopo la bocciatura di Kepler Cheuvreux. Gli analisti della banca d'affari hanno tagliato la raccomandazione da buy a hold. Il prezzo obiettivo resta a 3,5 euro.



Lo scenario su base settimanale dell'azienda multiservizi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



La tendenza di breve di Hera è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,466. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,574.



