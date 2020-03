HERA conferma 17 anni di crescita redditività e creazione valore sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, ha aconsolidati al, che confermano 17 anni di crescita ininterrotta, con il miglioramento di tutti i principali indicatori economico-finanziari e di sostenibilità.Ilsi è attestato a 7.443,6 milioni di euro (+12,3%) ed ila 1.085,1 milioni di euro (+5,2%). L'esercizio chiude con undi euro in aumento del 35,5%. Posizione finanziaria netta adjusted a 2.690,8 milioni di euro.Il miglioramento dei risultati economico-finanziari va di pari passo alla, diventato ormai da tempo il termometro dei progressi dell'azienda nella direzione della sostenibilità. Il Gruppo Hera è stato tra i primi a introdurre, nel 2016, la rendicontazione a valore condiviso, ovvero delle attività di business che, oltre a generare margini operativi, rispondono ai driver per una crescita sostenibile definiti dall'Agenda ONU 2030.del Gruppo Hera è stato di(+13% rispetto ai 375,2 milioni dell'anno precedente).Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei positivi risultati raggiunti, ha deciso di proporre all'Assemblea dei Soci del prossimo 9 aprile un, in linea con quanto già annunciato nel Piano industriale. Lo stacco della cedola avverrà il 6 luglio 2020, con pagamento a partire dall'8 luglio 2020. Il dividendo sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 7 luglio 2020.L'Adha parlato di "solide basi" su cui "poter contare per affrontare anche un momento difficile come quello attuale determinato dal COVID-19".