Hera acquisisce l'80% del gruppo Vallortigara

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Settembre 2021, 12:00







(Teleborsa) - Hera - multi-utility quotata sull'MTA di Borsa Italiana - ha comunicato che la controllata Herambiente ha acquisito l'80% del gruppo Vallortigara, che fornisce servizi a industrie, Pubbliche Amministrazioni e cittadini e gestisce a Torrebelvicino (VI) una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali. L'acquisizione del gruppo Vallortigara, che conta oltre 100 lavoratori e circa 4.000 clienti tra pubblico e industrie private, consentirà a Hera di rafforzare la presenza nel Triveneto e di realizzare sinergie con i poli industriali della multiutility in provincia di Pisa e Ravenna.



"Questa nuova operazione è in linea con l'importante percorso di sviluppo strategico che stiamo attuando nel settore dei rifiuti industriali - ha commentato Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo Hera - A regime, grazie alle tre acquisizioni effettuate nel 2021, tratteremo ogni anno oltre 300.000 tonnellate ulteriori di rifiuti industriali prodotte da 3.300 nuovi clienti industriali, con un apporto aggiuntivo sul margine operativo lordo del gruppo Hera pari a circa 20 milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste".



Hera ricorda che l'operazione annunciata oggi segue le due operazioni nello stesso ambito del trattamento rifiuti industriali già effettuate nel primo semestre 2021: l'acquisizione del 70% della società friulana Recycla e del 31% della marchigiana SEA. Complessivamente, attraverso la società Hasi (Herambiente Servizi Industriali), Herambiente conta oggi 18 siti polifunzionali dedicati al trattamento dei rifiuti prodotti dalle aziende e 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti industriali trattati ogni anno.