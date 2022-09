Henkel migliora la guidance sulle vendite 2022

(Teleborsa) - Henkel, primaria azienda chimica tedesca, hain occasione del Capital Markets Day odierno. Ora prevede unada +5,5 a +7,5% a livello di gruppo nell'anno fiscale 2022 (in precedenza: da +4,5 a +6,5%). Per laè ora prevista una crescita organica delle vendite da +10,0 a +12,0% (in precedenza: da +8,0 a +10,0 percento). Per Beauty Care, Henkel continua a prevedere una crescita organica delle vendite compresa tra -3,0 e -1,0%, mentre per Laundry & Home Care continua a prevedere una crescita organica delle vendite di da +4,0 a +6,0%."In vista della continua forte crescita delle vendite in Adhesive Technologies, oggi abbiamo aggiornato le prospettive per l'anno fiscale 2022 sia per la business unit Adhesive Technologies che per il hruppo Henkel - ha affermato il CEO Carsten Knobel - Inoltre, stiamo continuando a lavorare intensamente su misure globali perdelle materie prime, della logistica e dell'energia sul nostro sviluppo degli utili".L'aspettativa di ritorno sulle vendite rettificato) a livello di gruppo rimane invariata nell'intervallo dal 9,0 all'11,0%. Per lo sviluppo dell'utile rettificato per azione privilegiata () a tassi di cambio costanti, Henkel continua a prevedere un calo compreso tra -35 e -15%.